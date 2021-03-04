جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

رغم أن فن جداريات الحج يواجه الانقراض فى زمن التكنولوجيا، فإن حجاج بيت الله من محافظات الصعيد لا يزالون يتعاملون مع الرسامين لتزيين واجهات المنازل بالجداريات، احتفاءً بزيارة بيت الله الحرام.وفى محافظة قنا وثقت «الدستور» مجموعة من جداريات الحج، تظهر بها رسومات للكعبة والطائرات وآيات قرآنية مرتبطة بالحج، بالإضافة إلى عبارات التهانى، بجانب أسماء من حجّوا إلى بيت الله الحرام.هيثم القران، أحد رسامى الجداريات، ويعمل فى تلك المهنة منذ عشرين عامًا، يقول إن هذا النوع من الفن كان منتشرًا بشكل كبير فى الماضى، وكان رسام الجداريات عندما يذهب ليوثق عودة أحد الحجاج، يستقبله أهل المنزل بالفرحة والترحاب، وكأنه حفل استقبال أحد المشاهير. ويضيف «هيثم» أن مواقع التواصل الاجتماعى، التى أصبحت طريقة أسهل لتوثيق الذكريات، تسببت فى انقراض هذا النوع من الفن تدريجيًا، فأصبح حجاج بيت الله يكتفون بنشر صور الزيارة على السوشيال ميديا.