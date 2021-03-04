«مجداف الأمل».. قصة سلوى بطلة مصر في رياضة «الكياك» (فيديو)

"سلوى" فتاة في السادسة عشر من عمرها، حولت المحنة إلى منحة، ولم تستسلم بعد تعرضها لحادث أفقدها قدميها، بل صارت الحادثة نقطة انطلاق جديدة في حياتها، لتصبح بطلة مصر في رياضة الكياك.سلوى محمد، مرت بأزمة كبيرة أفقدتها قدميها الاثنين، عكازها في الحياة، مرورها من المنافسين ما هو إلا مرور من جميع العقبات التي واجهتها، بمجرد عودتها للحياة من جديد بعد حادثة القطار.لم تعبأ بصيحات الرافضين، ولا ضحكات الساخرين، حتى أصبحت بطلة مصر في رياضة التجديف تحديدًا "الكياك"، ومضت "سلوى" في طريقها حتى أصبحت بطلة يتسابق الجميع لضمها في الفريق الخاص به.تقول سلوى لـ"الدستور"، إنها تشعر بالحرية بمجرد وجودها وسط النيل في القارب الخاص بها.جدير بالذكر أن كاياك هو نوع من القوارب الصغيرة الأحادية الراكب يكون مدعم بمجذاف ثنائي، وأصل كلمة كاياك مأخوذ من كلمة كاجاك من اللغة الغرينلاندية. الأسكيمو هم أول من استخدم هذه القوارب، واليوم تستخدم في المنافسات الرياضية