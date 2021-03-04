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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تحذر الفلبين من تجاهل قائمة أولويات التلقيح ضد كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:43 م
التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا
وكالات
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حذر مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، الفلبين من تجاهل قائمة أولوياتها في إعطاء اللقاح المضاد لمرض كوفيد- 19، قائلا إن البلاد قد تفقد الإمدادات من تحالف اللقاحات العالمي.

وقال رابيندرا أبياسينجي، ممثل منظمة الصحة العالمية في الفلبين، إن اللقاحات المقدمة من آلية "كوفاكس" تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاملين في مجال الصحة، وكبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض.

وكوفاكس، هى مبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية، وتسعى إلى ضمان الوصول العادل للقاحات، خاصة للدول الفقيرة.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، تلقت الفلبين أكثر من 480 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بموجب مبادرة "كوفاكس" التي تعتزم منح 6ر5 مليون جرعة من لقاح "فايزر بيونتيك" و"أسترازينيكا" في الربع الأول من العام الجاري.

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