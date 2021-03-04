الأمم المتحدة:على إريتريا سحب قواتها من إقليم تيجراي الإثيوبي

قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إنّ على اريتريا سحب قواتها من إقليم تيجراي المجاور لأراضيها حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات انفاصالية.وأضاف لوكوك خلال جلسة مغلقة: "يتعيّن على قوات الدفاع الإريترية الانسحاب من إثيوبيا ويجب ألا يُسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مغادرتها"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".كما دعا إلى إقرار زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية مشيرًا إلى الفظائع الجسيمة التي يُزعم ارتكابها هناك.