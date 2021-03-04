6573 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 6573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة منذ بدء الجائحة أكثر من 4 ملايين إصابة.وأشار الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية - على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس- إلى تسجيل 242 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس المدة، ليبلغ الإجمالي 123 ألفا و853 حالة وفاة.جدير بالذكر أن نحو 20.9 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا، بينما تلقى 963.8 ألف شخص الجرعتين المضادتين للفيروس.