مستثمرو العاشر: نثمن دور «المركزى» منذ بداية أزمة كورونا

أكد الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أهمية دور الحكومة المصرية في دعم الصناعة والاستثمار خلال الفترة الراهنة.وأضاف عارف لـ"الدستور"، أن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر لعب دورًا هامًا منذ بداية أزمة كورونا من خلال تنفيذ العديد من المبادرات لصلاح الصناعة المحلية مثل خفض أسعار الفائدة، والمبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن تلك المبادرات والقرارات لها إيجابيات عديدة فهي تخلق فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى القضاء على الاقتصاد العشوائى ودمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي.