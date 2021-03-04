مقتل 30 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب

قتل 30 عنصرا من مسلحي الحوثيين، اليوم الخميس، بمعارك مع قوات الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.ونقل موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش: "إن رجال الجيش الوطني كسروا هجومًا انتحاريًا شنته مليشيا الحوثي اليوم على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجع، غربي مأرب".وأضاف المصدر، أن المعارك انتهت بمقتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا من المليشيا وجرح آخرين، "فيما لاذ من بقي من العناصر المهاجمة بالفرار".وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للمليشيا في الجبهة، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.وأفاد المصدر، بأن القصف "أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الإنقلابية".ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.وتشهد محافظة مأرب معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو شهر، بعد هجمات شنها الحوثيون على مواقع الجيش في المحافظة في محاولة للسيطرة عليها.