الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الإتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

أعلنت الھیئة العامة للبیئة الكویتیة، تعاونھا مع بعض التطبیقات الإلكترونیة بغیة الحد من الاتجار بالكائنات الحیة المدرجة ضمن اتفاقیة (سایتس) من أجل زیادة التوعیة بھذا الشأن وضمان بقائھا.وقالت الھیئة - في بیان الیوم الخمیس، أوردته وكالة وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن ھذا التعاون یأتي حرصا منھا على تطبیق قانون حمایة البیئة وخصوصا المادتین 100 و101 اللتین تمنعان الإتجار الدولي بالكائنات الفطریة والكائنات المھددة بالانقراض.وأضافت أن التعاون مع بعض التطبیقات الإلكترونیة یتم من خلاله عرض الإعلانات التجاریة للكائنات المدرجة، ضمن اتفاقیة (سایتس) وقد تم وضع آلیة لتزوید الھیئة ببیانات أصحاب الإعلانات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھا.ولفتت إلى التعاون الكبیر من بعض حائزي الكائنات الممنوعة بعد تعریفھم بالقانون وتوعیتھم والتواصل معھم، إذ تم تسلیم الكائنات الممنوعة لإعادتھا إلى موائلھا الطبیعیة وتعھدھم بالالتزام بالقانون.