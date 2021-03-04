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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»

الخميس 04/مارس/2021 - 09:06 م
رامي عياش
رامي عياش
حسن أمين
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احتفل البوب ستار رامي عياش بتجديد تعاقده مع شركة «مزيكا» على تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، بحضور المنتج الكبير محسن جابر، والمهندس مصطفى جابر.

تعاقد رامي عياش مع مزيكا


وأعرب عياش عن سعادته بتجديد التعاقد، وأكد أن هذا التجديد يأتى استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محمد جابر ومزيكا، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير «قصة حب» الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 أغنيات متنوعة. 

وأشار عياش إلى أنه سيقدم لجمهوره في مصر ولبنان والوطن العربي فى اعماله القادمة مفاجآت فنيّة متميزة ومختلفة.

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كما أكد محمد جابر أنه سعيد بتجديد التعاقد مع رامي عياش، مشيرا إلى أنه أحد أعمدة مزيكا الأساسية وصاحب نجومية بارزة في الوطن العربي.
رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»
رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»
رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»
رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»
رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»
رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»
رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»
رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»

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