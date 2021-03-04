رامي عياش يجدد تعاقده مع «مزيكا»





تعاقد رامي عياش مع مزيكا



وأعرب عياش عن سعادته بتجديد التعاقد، وأكد أن هذا التجديد يأتى استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محمد جابر ومزيكا، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير «قصة حب» الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 أغنيات متنوعة.





وأشار عياش إلى أنه سيقدم لجمهوره في مصر ولبنان والوطن العربي فى اعماله القادمة مفاجآت فنيّة متميزة ومختلفة.





يهمك أيضاً:





كما أكد محمد جابر أنه سعيد بتجديد التعاقد مع رامي عياش، مشيرا إلى أنه أحد أعمدة مزيكا الأساسية وصاحب نجومية بارزة في الوطن العربي.

احتفل البوب ستار رامي عياش بتجديد تعاقده مع شركة «مزيكا» على تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، بحضور المنتج الكبير محسن جابر، والمهندس مصطفى جابر.