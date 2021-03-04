استطلاع: 47% من الألمان يعتبرون قيود كورونا الحالية مناسبة

أعرب 47% من الألمان عن اعتقادهم بأن القيود الصارمة السارية حاليا لمكافحة جائحة كورونا تُعْتَبَر مناسبة وفقا لنتائج استطلاع للرأي نُشِرَت اليوم الخميس.وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (انفراتست ديامب) لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن 20% ممن شملهم الاستطلاع أيد تشديد الإغلاق.في الوقت نفسه، رصد الاستطلاع تزايدا في الانتقادات للتدابير الحالية، إذ أعرب 30% من الألمان عن اعتقادهم بأن هذه التدابير مبالغ فيها، مقابل 22% في مطلع فبراير الماضي ومقابل 27% في استطلاع منتصف الشهر الماضي.وشمل الاستطلاع 1296 شخصا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي قبل القرارات الأخيرة التي أسفرت عنها مشاورات المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات مساء أمس الأربعاء.وعلى الرغم من الموافقة المبدئية للتدابير، فقد أعرب من شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في البدء في تخفيف القيود على الحياة العامة، وقال 53% إنهم يفضلون رفعا جزئيا لقواعد كورونا السارية، فيما أبدى 10% رغبتهم في رفعها بالكامل.وقال 34% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يرغبون في الالتزام الصارم بالتدابير الحالية.وأعرب 58% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لفرض قواعد إقليمية بغض النظر عما إذا كانت هذه القواعد للتخفيف أو للتشديد، على أن تراعي هذه القواعد أعداد الإصابات في كل مكان، مقابل 38% أعربوا عن تأييدهم للقواعد الموحدة السارية على كل أنحاء ألمانيا.وفيما يتعلق بإدارة الأزمة، أبدى 74% عن عدم رضاهم عن شراء اللقاحات و73% أبدوا عدم رضاهم عن تنظيم حملة التطعيمات، كما أعرب 66% عن عدم رضاهم عن إعداد والاستفادة من الاختبارات السريعة.