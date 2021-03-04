استبعاد «هونج كونج» من المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية

أصدرت مؤسسة "هيرتديج فاوندشن" الأمريكية، اليوم الخميس، مؤشرها السنوي لتصنيف دول العالم حسب مستوى الحرية الاقتصادية فيها، حيث استبعدت هونج كونج من التصنيف تماما.وحسب التقرير الصادر عن المؤسسة، فإن هونج كونج التي احتلت صدارة التصنيف لنحو 20 عاما قبل أن تزيحها سنغافورة عن القمة، في العام الماضي، لم تعد تسيطر على سياساتها الاقتصادية، في ظل تزايد نفوذ الحكومة الصينية المركزية على الإقليم التابع سياسيا لبكين.يذكر أن المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية للعام الحالي يعتمد على مقارنة البيانات التي تم جمعها خلال النصف الثاني من 2019 والنصف الأول من 2020، وهي الفترة التي شهدت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج.وقالت المؤسسة الأمريكية إن إقليمي "هونج كونج وماكاو باعتبارهما مناطق إدارية خاصة (في إطار دولة الصين) يتمتعان بسياسات اقتصادية بأشكال عديدة تتيح لمواطنيهما قدرا من الحرية الاقتصادية يفوق المتاح للمواطن العادي في الصين".ورغم ذلك ترى المؤسسة، الموجود مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن السنوات الأخيرة "أظهرت بوضوح" خضوع اقتصاد الإقليمين لبكين.وخلال تصنيف العام الحالي تم إدماج هونج كونج وماكاو ضمن تصنيف الصين التي تراجعت إلى المركز 107 على المؤشر.وأشارت المؤسسة إلى أن ضعف سيادة القانون وانفتاح الأسواق من بين أسباب قليلة أدت إلى وضع 81 اقتصادا في العالم، بينها الصين، في فئة الاقتصادات "غير الحرة تقريبا".وأضاف تقرير المؤسسة إلى أن القيود التي تم فرضها على النشاط الاقتصادي والسفر في مختلف أنحاء العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال العام الماضي، عرقلت بصورة كبيرة تنامي الحرية الاقتصادية.