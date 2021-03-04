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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية العراقي: زيارة الحبر الأعظم لبلادنا «حدث عظيم»

الخميس 04/مارس/2021 - 08:20 م
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،
وكالات
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وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء اليوم الخميس، زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى العراق ابتداء من يوم غد الجمعة، بأنها حدثا عظيما في تاريخ البلاد.

وقال وزير الخارجية للصحفيين في المركز الصحفي بفندق بابل: "نتطلع بشوق كبير لقدوم الحبر الأعظم بزيارته التاريخية لأرض العراق".

وأضاف: "أن هذه الزيارة تاريخية بمعنى الكلمة وإن الشعب العراقي بجميع مكوناته الدينية والقومية يتطلع إلى هذه الزيارة التي تأتي بعد التصدي العراقي لتنظيم داعش".

ووصف وزير الخارجية العراقي زيارة الحبر الأعظم بأنها "رسالة سلام وتعايش ونبذ العنف وأن المنطقة بحاجة إلى هذه الرسائل وأن جميع المدن التي ستشملها زيارة البابا فرنسيس في بغداد والنجف والناصرية وأربيل ونينوى مهيئة لاستقبال الحبر الأعظم والجميع متلهفون لهذه الزيارة".

وقال حسين إن عددا هائلا من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام العالمية وصلوا إلى العراق متحدين جائحة كورونا لتغطية هذه الزيارة التاريخية.

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