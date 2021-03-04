«مليونير لمدة 24 ساعة».. شركة تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ

حولت شركة بلجيكية 760 ألف يورو (ما يعادل 14 مليون جنيه مصري) لحساب شخصي يخص شاب مصري يدعى «أحمد جاد الرب» عن طريق الخطأ.ويعمل «جاد الرب» مرشدا سياحيا ومترجما وهو من محافظة الأقصر لكنه يعيش في بلجيكا ويعمل هناك في أحد مكاتب الترجمة.وقال عن الواقعة: «أعمل في مكتب ترجمة بدولة بلجيكا وفوجئت بأن المكتب بدلا من أن يحول لي مقابل ترجمة إحدى الفواتير وهو مبلغ زهيد للغاية، حول مبلغ الفاتورة بالكامل على حسابي المصرفي».وتابع: «بعد تحويل المبلغ تواصل معى مسئولو المكتب واعتذروا عن الخطأ وطالبوني برد المبلغ وعلى الفور وتواصلت مع البنك لبحث إجراءات رد هذا المبلغ بأقصى سرعة.. يكفي أننى أصبحت مليونيرا لمدة 24 ساعة».