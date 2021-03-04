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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة التونسية»: تراجع نسبي لعدد الإصابات والوفيات بكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:14 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي في تونس يتميز بتراجع نسبي لعدد حالات الإصابة المسجلة يوميا بفيروس كورونا ولعدد الوفيات وعدد الحالات التي يتم إيوائها بالمستشفيات.

واعتبرت بن علية – في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - إن نسبة التحاليل الإيجابية مازالت تعتبر مرتفعة بما أنها في حدود 20%، وهو ما يثبت أن فيروس كورونا مازال في حالة انتشار.

وأفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية أن الإجراءات التي تم إقرارها بالنسبة للوافدين من الخارج، تهدف أساسا إلى تفادي دخول السلالات المتحولة التي تسببت في عودة انتشار الفيروس بسرعة في عدة بلدان، خاصة البلدان الأوروبية التي لها عدة تعاملات مع تونس.

وشددت بن علية على ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في ظل الاستعدادات التي تشهدها تونس للقيام بالحملة الوطنية للتطعيم.

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