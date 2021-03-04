اليمن يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الإبادة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف ترقى لمستوى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني، الذي يتعرض لجرائم إبادة جماعية، عبر غسل عقول أبنائه بالأفكار الإرهابية المتطرفة والزج بهم في سلسلة لا تنتهي من المعارك والحروب العبثية.وكشف الإرياني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"- عن إقدام أم يمنية من قبيلة آل سالم بمحافظة صعدة على الانتحار، بعد مقتل جميع أبنائها الستة بعد أن استدرجتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية واحدا تلو الآخر بالإكراه وزجت بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال، خدمة لمشروعها الانقلابي ومخططات المشروع الإيراني في المنطقة.وأوضح أن الحادثة تكشف حجم المأساة المروعة التي ستتكشف بمجرد انقشاع غيمة الحرب، لمئات الأسر من أبناء القبائل الواقعة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تعرضت للفناء جراء عمليات الحشد والتجنيد بالقوة واستغلال فقرهم وحاجتهم للزج بهم في حروب عبثية تنفيذا لسياسات إيران التخريبية‏.ودعا الإرياني وجهاء وأبناء القبائل والآباء والأمهات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي للحفاظ على أبنائهم وعدم تسليم رقابهم لميليشيا لا تكترث بمصيرهم، وتنظر إليهم كمجرد جسر عبور، لتنفيذ مخططاتها في الاستيلاء على البلد ومقدراتها وتحويل اليمن إلى قاعدة إيرانية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.