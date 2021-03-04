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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض مولد سيدي أحمد ابن إدريس في إسنا (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 08:07 م
فض مولد
فض مولد
هدى الأمير
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، من فض الاحتفال السنوي لمولد سيدي أحمد ابن إدريس بقرية الدير بإسنا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغًا صباح اليوم، بتواجد زحام كبير للمواطنين بقرية الدير، لإقامة الذكرى السنوية لمولد أحمد ابن إدريس، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمنع إقامة احتفالات وتجمعات، مما قد يتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وعلى الفور، فضت حملة من شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي رئيس وحدة شرطة المرافق بإسنا، ومعاونة النقيب إبراهيم صالح والملازم محمود عبد الصبور ضباط مركز شرطة إسنا، ويرافقهم عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وطلعت يوسف رئيس قسم الإشغالات بقرية الدير، الاحتفالات، حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
فض مولد سيدي أحمد ابن إدريس في إسنا (صور)
فض مولد سيدي أحمد ابن إدريس في إسنا (صور)
فض مولد سيدي أحمد ابن إدريس في إسنا (صور)
فض مولد سيدي أحمد ابن إدريس في إسنا (صور)

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