«الصحفيين» تقرر فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج مجددًا

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم فتح الباب للاشتراك في مشروع العلاج لأعضاء النقابة من الأحد 7 مارس وحتى الأحد ١٤ مارس.وقال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إنه بناء على ما تلقاه النقيب وكل أعضاء المجلس بإعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، فقد قرر المجلس فتح الباب في الموعد المتقدم.