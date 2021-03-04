«الزراعة» تختتم دورة تدريبية حول سلامة الغذاء

اختتمت- اليوم- في معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة الدورة التدريبية بعنوان "إدارة سلامة الغذاء (أيزو 22000)" التي عقدت في الفترة من 28 فبراير لـ4 مارس بمركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية في إطار برنامج دعم الطب البيطري التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية.وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية الخميس، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية للوقاية من فيروس كوفيد- 19 خلال أيام الدورة، مشيرا إلى أن أعداد المشاركين في الدورة بلغ 11 متدربا من مديرية الطب البيطري بشمال سيناء (العريش) وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والجيزة.