مصدر بـ«الصحة»: ضم فئات جديدة لأولويات تلقي لقاح كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أدخلت فئات أخرى ضمن الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الوزارة ستقوم بتلقيح المواطنين الذين أجروا عمليات خطيرة مثل عمليات القلب المفتوح بالإضافة إلى مرضى الكلى ومرضى السرطان ومرضى الكبد ومرضى الضغط والسكر.ويذكر أن الوزارة بدأت اليوم تلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل عدد من المنشآت الطبية والمراكز.