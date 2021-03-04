تفاصيل انطلاق مؤتمر رواد للتخطيط والتأهيل لسوق العمل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة موعد انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض "رواد للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل" بالتعاون مع مجموعة ادفايزر للاستشارات والتدريب، وذلك على مدار يومى 23-24 مارس المقبل 2021.ويمثل هذا الحدث اهتمامًا كبيرًا لشباب الجامعات وحديثى التخرج وتتضمن فعاليات المؤتمر على مدار اليومين تنظيم معرض للتدريب والتوظيف لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك مع إقامة جلسات نقاشية لأكثر من 30 خبيرًا حول أهم قضايا التخطيط الوظيفى، ومهارات سوق العمل والتحديات التى تواجه العديد من الشباب.يأتي ذلك بحضور رجال الأعمال والرموز المجتمعية مع تكريم أوائل الجامعات والشباب المتميزين، وتقديم الشركات والبنوك الراعية منح تدريبية مجانية لأكثر من مائة شاب.