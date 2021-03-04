مستشار الرئيس: نخاطب الشركات للحصول على أكبر كمية من لقاح كورونا

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، أن القيادة السياسية تسعى لتوفير أكبر كمية من اللقاحات لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.وأوضح "تاج الدين" لـ"الدستور"، أنه يتم مخاطبة الشركات المنتجة للقاح للحصول على كميات أكبر، مشيرا إلى أنه تم البدء في تطعيم الكوادر الطبية وكبار السن ثم سيتم تطعيم المواطنين الذين لا يوجد لديهم أي موانع للحصول على اللقاح.ولفت تاج الدين إلى أنه يتم استثناء الشباب الأقل من 18 عاما والسيدات الحوامل وفقا للتوصيات العالمية لتلقي اللقاح.ويذكر أن وزارة الصحة والسكان بدأت اليوم في تطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة للحد من انتشار فيروس كورونا.