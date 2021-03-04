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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان العربي يدعو لتحرك عاجل لوقف هجوم الحوثيين على السعودية

الخميس 04/مارس/2021 - 08:16 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
سعيدة عامر
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دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها المتكرر لمناطق في السعودية، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية جادة وحاسمة ضدها بوضعها تحت ضغوط دولية أكبر تدفعها للتوقف الفوري عن تصعيدها المتعمد والمدعوم والممول من إيران.

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ بالسيتي، اعترضته قوات التحالف العربي صباح الخميس.

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ووصف البرلمان العربي ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية بـ«السلوك الإجرامي»، محملًا المجتمع الدولى المسؤولية في تقاعسه عن اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الممارسات الإرهابية الممنهجة التي تشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين، وتشكل خرقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

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