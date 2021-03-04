نقابة القراء تشكل لجنة لمتابعة المتلاعبين بكتاب الله

قالت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد، إنه تم تحديد لجنتين لاختبار القراء فئة "أ "و "ب-"، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة القراء الذين يتلاعبون بكتاب الله عز وجل وتم تحديد لجنة القيم لاتخاذ القرارات لأي مخالفات.ومن ناحية أخرى، أعلنت النقابة أنه تم اعتماد خاتم النقابة لدى الأحوال المدنية بمعنى أي عضو لديه الرغبة في كتابه صفته في النقابة سواء كان محفظ أو قارئ قرآن كريم ببطاقة الرقم القومي تم اعتماد ذلك بصورة رسمية مع مصلحة الأحوال المدنية وتم توزيع الكتيب الدوري على جميع السجلات المدنية لكل المحافظات.