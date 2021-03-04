مطار القاهرة يستقبل 24 ألف راكب عبر 215 رحلة جوية.. غدا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدا الخميس، 215 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 24 ألف راكبا من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.