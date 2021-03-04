محافظ بني سويف يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا (فيديو)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات تطعيم الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بمستشفى بني سويف التخصصي، ممن سجلوا على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للحصول على اللقاح، بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصي.وتابع المحافظ بمبنى العيادات الخارجية جانبًا من مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، واستمع لشرح موجز لآلية تلقى اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات، وموعد تلقى الجرعة الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح.وأثنى على جميع العاملين بمنظومة الصحة من الأطباء والتمريض، مشيدًا بجهودهم المخلصة وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.