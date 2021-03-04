مواطن: «أخدت لقاح كورونا وأنا مقتنع تماما به» (فيديو)

قال عيسي عبدالفتاح أحد أبناء قبائل مطروح، إنه جاء إلى مركز قلب مطروح لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بكامل إرادته للوقاية من الوباء.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه سأل أصدقائه من الأطقم الطبية وأكدوا أنه آمن تماما، مضيفا «جيت أخد اللقاح وأنا مقتنع تماما وعلى دراية كاملة به».وقدم الشكر إلى الدولة ووزارة الصحة على توفير اللقاح للمواطنين لحمايتهم من الأمراض، موجها الشكر لجميع القائمين على التطعيمات في مطروح.