وزيرة الثقافة تصل بورسعيد لإعلانها عاصمة للثقافة المصرية

استقبل اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لافتتاح فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وتستمر طوال العام الحالي 2021، بالمركز الثقافي.وعقد محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة اجتماعًا لمناقشة خطة فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية» على مدى العام الحالي 2021.تبدأ مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.