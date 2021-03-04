وكالة الحدود الأوروبية تعتزم تعيين أول مراقبين للحقوق الأساسية

قال المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتكس" فابريس ليجيري، اليوم الخميس، إن الوكالة ستطرح وظائف لتشغيل 15 مراقبا محتملا للحقوق الأساسية بنهاية مارس ومطلع أبريل.ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لعمل الوكالة، يتعين تعيين ما إجماليه 40 مرشحا.وفي الأشهر القليلة الماضية، خضعت الوكالة لمزيد من التدقيق جراء مزاعم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التورط في إعادة مهاجرين بشكل غير قانوني إلى عرض البحر أو إلى موانئهم الأصلية.لكن منتقدين يقولون إن الوكالة كانت بطيئة في معالجة أوجه قصور مزعومة.ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، كان يجب تعيين هؤلاء المسئولين بحلول الخامس من ديسمبر الماضي.وفي اليوم الأول من تحقيق استمر أربعة أشهر من قبل مجموعة في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، دافع ليجيري عن وكالته، زاعما أن بعض المسائل القانونية وجائحة كوفيد- 19 تسببتا في إبطاء العملية.