أستاذ بـ«تربية طنطا» يطلب وضع سؤال والإجابة عليه في الامتحان

فاجأ الدكتور مصطفى صادق رئيس قسم الطفولة بكلية التربية جامعة طنطا طالبات قسم رياض الأطفال الفرقة الثانية بقيام كل طالبة بوضع سؤال والإجابة عليه، توقعتي أن يكون في الامتحان ولم يأت.تضمنت ورقة الأسئلة الامتحانية لمادة التعبير الحركي للطفل، اربع أسئلة بينهم سؤال يمنح الطالبة حق وضع سؤال لم يأتي في الامتحان رغم توقع الاتيان به والإجابة في صفحة كاملة.جاءت صيغة السؤال الرابع كالآتي: توقعي سؤال ان يأتى في ورقة الأسئلة من المادة وذاكرتية، ولم تجديه، ضعي هذا السؤال في كراسة الإجابة، وأجيبي علية فيما لا يقل عن صفحة كاملة.وأثار السؤال دهشة الطالبات في واقعة فريده من نوعها بجامعة طنطا.