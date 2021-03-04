سنغافورة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ميانمار

نصحت سنغافورة اليوم الخميس، مواطنيها بمغادرة ميانمار وسط تصاعد حدة العنف ضد المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "فى ضوء التصاعد السريع فى الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن فى ميانمار، وتزايد عدد الضحايا المدنيين، ننصح بشدة بتجنب كافة أنواع السفر إلى ميانمار فى هذا الوقت"؛ حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.وأضافت الوزارة فى بيانها:" يجب على السنغافوريين الموجودين حاليا في ميانمار مغادرتها في أسرع وقت".وأشارت الوزارة إلى أن السنغافوريين الذين يقررون البقاء في ميانمار يتعين عليهم التزام منازلهم قدر الإمكان وتجنب السفر غير الضروري" خاصة إلى المناطق التى تشهد احتجاجات.