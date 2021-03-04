أرض النور.. مصر تتصدر إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الطاقة

تعتمد الدول المتقدمة في دعم اقتصادها على فكرة تعدد مصادر الطاقة وخلق مزيج يضمن قدرتها على مواجهة التحديات الطبيعية الناتجة عن نضوب بعض المصادر غير المتجددة بسبب زيادة الطلب على الطاقة المتوقع بحلول عام 2050 وفقًا للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة والنووية ومنها مجلس الطاقة العالمي worldenergy، الوكالة الدولية للطاقة iea، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة irena، شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد وعشرين ren21، الوكالة الدولية للطاقة الذريةiaea.وأكدت التقارير أنه من المتوقع أن يستهلك الإنسان في الخمسين عامًا القادمة طاقة أكبر مما تم استهلاكه عبر التاريخ، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعًا فيما سبق، مما يؤكد أن مستوى الاستهلاك ينمو يومًا بعد يوم، وهو السبب الرئيسي في البحث عن مصادر متعددة للطاقة.وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديدا في مصر، أكدت التقارير أنه تزامنًا مع ما تقوم به المؤسسة الحكومية للطاقة النووية بروسيا "روساتوم" من جهود لبناء محطة نووية تحتوي على 4 وحدات VVER -1200 في مدينة الضبعة المصرية في محافظة مطروح، تحتل دخل مصر المركز الأول في المنطقة بامتلاكها مفاعلات من الجيل الثالث، فيما تمتلك مصر أكبر مزرعة شمسية في المنطقة بقدرة 1465 ميجاوات في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان.وزار صباح اليوم الخميس، وفد من هيئة المحطات النووية مشروع محطة الضبعة النووية، برئاسة المهندس محمد رمضان، نائب رئيس الهيئة للتشغيل والصيانة والمهندس محمد دويدار، مدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، مع وفد الروسي من مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، على رأسه جينادي ساخاروف، مدير قسم الاستثمارات الرأسمالية والإشراف على أعمال الإنشاء، والخبير القانوني في مؤسسة "روس أتوم"، وممثلين عن شركة "أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع والقسم الهندسي في "روس أتوم"، ضم كلا من الدكتور جريجورى سوسنين - نائب رئيس الشركة ومدير مشروع الضبعة النووي المصرى، ونيكولاي فيخانسكي، نائب رئيس قسم الإنشاءات الرأسمالية، وأناطولي كوفتونوف - مدير فرع "أتوم ستروي إكسبورت" بمصر ومدير الإنشاءات ضمن مشروع الضبعة.وأجمعت تقارير وكالات الطاقة الدولية على أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035 تسعى لتنويع مصادر الطاقة وضمان آمن للطاقـة واستمرارها، كما تحدد الشروط الضرورية لدعم نمو مصادر الطاقة المتجددة بمشاركة جميع القطاعات، علاوة على ذلك تعكـس الاستراتيجية طموح مصـر بأن تصبح نقطــة مركزية على خارطة الطاقة تصل بين أوروبا وآسـيا وأفريقيا عبـر تعزيز ترابط شـبكة الكهرباء في المنطقة العربية وخارجها.وأوضحت أن مشروعات الطاقة النووية تعد من المشروعات طويلة الأمد، ويبلغ العمر الافتراضي لمحطة توليد الطاقة النووية في المتوسط ما يقرب من ٦٠ عاما.وتتمتع محطات توليد الطاقة النووية بالقدرة على توليد مقدار كبير من الطاقة يظل لسنوات، كما أن الطاقة النووية تضمن مصادر ثابتة لفترات طويلة.وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، فبالرغم من كونها من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلا أنها قد لا تضمن توليد نفس مقدار الطاقة التي توفرها الطاقة النووية لفترات طويلة، وقد يحدث تذبذب في حجم الطاقة المولدة، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، حيث تتدخل عوامل كثيرة في هذه الأمور.وأوضح تقرير خاص بالتكاليف المتوقعة لتوليد الكهرباء لعام ٢٠٢٠ أن عملية توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية، تأتي من خلال استخدام تكنولوجيا منخفضة الكربون، وقابلة للنشر، وبأقل التكاليف المتوقعة، بحسب وكالة الطاقة الدولية، ووكالة الطاقة النووية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).وأشار التقرير أيضًا إلى أن توليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية الجديدة، تأتي بأسعار تنافسية بالمقارنة مع مصادر منخفضة الكربون الأخرى، في حين أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تعاني من انخفاض كبير في القيمة عندما تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة في مزيج الطاقة أعلى.وبالرغم من التكلفة الكبيرة نسبيًا لبناء المفاعلات النووية أو محطات توليد الطاقة النووية مقارنة بمحطات توليد الطاقة الشمسية، إلا أن للطاقة النووية القدرة على التوليد والعمل بكامل طاقتها تقريبًا على مدار العام، وهو الأمر الذي يعني أن سعة محطات توليد الطاقة النووية تعد أكبر بكثير من نظيرتها الشمسية.