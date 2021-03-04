5733 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية 40 وفاة و5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4833، وإجمالي الإصابات 413 ألفا و350 إصابة.وأعلنت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- تسجيل 867 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 356 ألفا و648 حالة، وأن عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى 51 ألفا و869 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 372 حالة، فيما غادرت 118 حالة.وأوضحت أن إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1884، في حين بلغ إجمالي أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1439، بنسبة إشغال بلغت 32%، فيما بلغ إجمالي أسرّة العناية المركزة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 377، بنسبة إشغال بلغت 37%.وبينت أن إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس بلغ 173 جهازا، بنسبة إشغال بلغت 18%.