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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 07:30 م
المبنى المقام فوق
المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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شهدت مدينة الرحمانية التابعة لمحافظة البحيرة، إزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية أجزاء من الدور الأخير للطابق المبني فوق المسجد، حيث تم تشكيل لجنة لمعاينة المبنى ومراجعة طلب تقنين البناء المخالف الذي تم تقديم التصالح عليه من قبل مالكه وتم رفضه دون ذكر أسباب من قبل اللجنة.

من جانبه، أكد أحمد النجار، مالك العقار، أنه بنى المبنى المقام فوق المسجد ليس بغرض السكن، لكن لتحويله إلى دار تحفيظ للقرآن الكريم أو عيادات خيرية أو مشاغل تعليم فتيات وشباب، لكي يكون مورد للإنفاق على صيانة المسجد فيما بعد، وعدم حاجة القائمين على المسجد بعد وفاته إلى جمع تبرعات وهو ما أوصى به أولاده.

وكان المحاسب عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، قال في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن المسجد مبني في عام 2011 ثم قام مالك الأرض بالشروع في بناء عقار فوق المسجد.

وكشف رئيس مدينة الرحمانية، أن العقار والمسجد المبني أسفله كانوا مخالفين للقانون بالفعل، لكن مالك العقار تقدم بالتصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم التصالح فعليا على المسجد والعقار، وبالتالي فالعقار والمسجد غير مخالفين للقانون.
إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)
إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)
إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)
إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)
إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)
إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)
إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)
إزالة أجزاء من المبنى المقام فوق «مسجد البحيرة» (صور)

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