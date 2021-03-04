وزير الطاقة السعودى يحذر من المبالغة فى توقعات تعافى الاقتصاد العالمى

حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان من المبالغة في التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تحسن الطلب على النفط.وقال بن سلمان في مستهل اجتماعات وزراء الطاقة والنفط في تجمع أوبك بلس لدول المصدرة للنفط عبر الإنترنت اليوم الخميس: "قبل أن نتخذ خطوتنا التالية علينا أن نكون متأكدين من أن الضوء الذي نراه أمامنا ليس مصابيح قطار سريع قادم نحونا".ودعت السعودية دول التجمع وعددها 23 دولة إلى توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة إنتاج النفط، على أمل أن يؤدي التوسع في استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى تعاف سريع للاقتصاد وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة.وقال بن سلمان: "حالة الغموض التي تحيط بمسار التعافي لم تتراجع حدتها".