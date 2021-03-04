المملكة المتحدة: 21 مليونًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى 20 مليونا و982 ألفا و571 شخصا في المملكة المتحدة حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس.وأعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 242 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و6573 إصابة أخرى بالفيروس اليوم، مقارنة بـ315 حالة وفاة و6385 إصابة جراء كورونا جرى تسجيلها أمس.يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في المملكة المتحدة يبلغ حوالي 4 ملايين شخص.