مسئول: شرطة الكونجرس تطلب بقاء قوات الحرس الوطني 60 يومًا

قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الخميس إن شرطة مبنى الكونجرس (الكابيتول) طلبت من وزارة الدفاع (البنتاجون) تمديد بقاء قوات الحرس الوطني المكلفة بحماية المبنى لشهرين آخرين.وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن البنتاجون تسلم الطلب الرسمي وسينظر فيه، لكنه قال إنه سيحظى بالموافقة على الأرجح.ويوجد حاليا نحو 5200 فرد من قوات الحرس الوطني لحماية الكابيتول. ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 12 مارس.