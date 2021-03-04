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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون يقطعون الطرق بسبب تردى الأوضاع المعيشية فى لبنان

الخميس 04/مارس/2021 - 07:54 م
محتجون
محتجون
وكالات
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قطع عدد من المحتجين مجموعة من الطرقات، بعد ظهر اليوم الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت وفي شمال لبنان وشرقه؛ احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية مقابل دولار واحد، واحتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية.

وتجمّع عدد من المحتجين في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وافترشوا الأرض وقاموا بمنع المواطنين من العبور بسياراتهم، احتجاجًا على الأزمة المعيشية.

وقطع عدد من المحتجين طريق ‎الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قطع آخرون الطريق عند جسر الرينج في بيروت، وقام عدد من المحتجين بقطع أوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.

وفي مدينة طرابلس، شمال لبنان، قطع عدد من المحتجين أوتوستراد ‎الميناء في طرابلس باتجاه ‎بيروت، وفي مدينة بعلبك، شرق لبنان، أقدم عدد من الشبان على قطع طريق عام رياق بعلبك الدولية.. وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.. وشارك فيها مواطنون من كافة الأعمار والمناطق والطوائف، واستمرت الاحتجاجات المتفرقة يوم أمس الأربعاء.

يذكر أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية أدى إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان نحو 70 دولارًا.

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