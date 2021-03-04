خاص| مطار مرسى علم يحصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن حصول مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، وهو يعد بمثابة طفرة كبيرة بمنظومة المطارات المصرية السياحية خلال الآونة الأخيرة عقب حصول المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني على تلك الشهادة الهامة للغاية.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد تقدمت خلال الفترة الماضية بالأوراق والوثائق للجهات المختصة بوزارة الطيران المدني المصري للحصول على شهادة لاعتماد الصحي للسفر الآمن، حيث استطاعت الحصول على تلك الشهادة من المجلس الأعلى للمطارات أسوة بالمطارات السياحية والإقليمية المصرية.وأشارت المصادر، إلى أن مطار مرسى علم الدولي التابعة لشركة ايماك لخدمات المطارات احدى مجموعات الخرافي الكويتية بجمهورية مصر العربية، سيشهد خلال الشهر الجاري وصول حوالي 130 رحلة سياحية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر"، متوقعا زيادة تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن.