السعودية تمدد خفض إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميًا

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، اليوم الخميس، تمديد المملكة الخفض الإضافي لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا خلال أبريل المقبل.وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5%، اليوم، مدعومة بتكهنات بأن منتجي "أوبك+" ربما يقررون عدم زيادة الإنتاج، ليصل النفط إلى حوالي 66 دولارا للبرميل خام برنت.وقال وزير الطاقة السعودي، في وقت سابق في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفائهم، إن الوضع يتحسن في سوق النفط، داعيا المنتجين إلى توخي الحذر واليقظة بشأن سوق النفط.