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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة مبنى قديم بمجمع مواقف أبو المطامير في البحيرة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:15 م
إزالة مبنى قديم
إزالة مبنى قديم
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، وكذا إزالة العقارات الصادرة لها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول بإزالة مبنى قديم بمساحة ٦٠ متر بموقف أبو المطامير والصادر له قرار إزالة لخطورته الداهمة حفاظا على أمن وسلامة الركاب والمواطنين.
إزالة مبنى قديم بمجمع مواقف أبو المطامير في البحيرة
إزالة مبنى قديم بمجمع مواقف أبو المطامير في البحيرة
إزالة مبنى قديم بمجمع مواقف أبو المطامير في البحيرة
إزالة مبنى قديم بمجمع مواقف أبو المطامير في البحيرة
إزالة مبنى قديم بمجمع مواقف أبو المطامير في البحيرة
إزالة مبنى قديم بمجمع مواقف أبو المطامير في البحيرة

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