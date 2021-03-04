إزالة مبنى قديم بمجمع مواقف أبو المطامير في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، وكذا إزالة العقارات الصادرة لها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول بإزالة مبنى قديم بمساحة ٦٠ متر بموقف أبو المطامير والصادر له قرار إزالة لخطورته الداهمة حفاظا على أمن وسلامة الركاب والمواطنين.