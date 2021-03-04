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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 من نجوم كرة القدم الأمريكية يزورون مصر في جولة سياحية

الخميس 04/مارس/2021 - 07:59 م
نجوم كرة القدم الأمريكية
نجوم كرة القدم الأمريكية
رامى حسين
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وصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الخميس ثلاثة من نجوم لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والذين جاءوا إلى مصر في جولة سياحية ترفيهية لقضاء إجازتهم والاستمتاع بالجو الدافئ والأماكن المفتوحة والشمس الساطعة.. بالإضافة لزيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للسياحة المصرية، استقبلت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة بمطار القاهرة الدولي النجوم وقدمت لهم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية الخاصة بالمدن السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

ويتضمن البرنامج السياحي الخاص بهم في مصر زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر منها قلعة صلاح الدين ومجمع الأديان والقاهرة التاريخية ومعابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك وغيرها من المواقع الأثرية.

واستهل النجوم برنامجهم عصر اليوم بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول كما زاروا المتحف المصري بالتحرير.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف إلى أن هؤلاء النجوم الرياضيين يتمتعون بشهرة عالمية وعدد كبير من المشجعين في أمريكا والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم من مختلف الجنسيات والأعمار، مما يساهم في الوصول لعدد كبير من متابعيهم كأداة دعائية للمقاصد السياحية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويعكس الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان الذي تعيشه مصر مما يزيد من ثقة السائحين الوافدين لها.

وأضاف أن الزيارات المتعددة لنجوم العالم سواء من نجوم الرياضة أو مشاهير العالم لمصر تعد فرصة رائعة للترويج السياحي لمصر، حيث يتم استخدام الصور والفيديوهات التي تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية بمصر على منصات التسويق والترويج المختلفة، كما أنها تعد فرصة لإطلاعهم على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، مما سيكون له أكبر الأثر في إعادة تشجيع السائحين على زيارة مصر، ووضع المقصد السياحي المصري على أولويات أجندتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الكرة الأمريكية تعد من أشهر وأهم الرياضات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

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