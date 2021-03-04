صرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين في حادث «نيل صدفا»

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توجيهاته بسرعة صرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين في حادث سقوط سيارة نقل ركاب بنهر النيل أمام قرية مجريس بصدفا، مما أدى إلى وفاة 7، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر.كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئيس مركز ومدينة صدفا بسقوط سيارة نقل ركاب 7 راكب بنهر النيل أمام معدية قرية مجريس بمركز صدفا مما أدى لغرق جميع ركابها.وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، منذ قليل، لمكان الحادث وتابع جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لانتشال جثث المتوفيين ورفع السيارة من المياه رافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.وأسفر الحادث عن وفاة 7 وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى الإيمان العام وصدفا المركزي وهم (حنفى محمود عبدالحافظ 64 سنة، وسيد عبد الرحيم خليفة 43 سنة) وتم نقلهم لمشرحة مستشفى صدفا المركزي و(محمود عرفة محمد 20 سنة ومحمد مختار كمال 31 سنة ومصطفى كمال عبدالحافظ 48 سنة ومصطفى أشرف أحمد 20 سنة وشحاته سيد محمد 45 سنة) وتم نقلهم لمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.