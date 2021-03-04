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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تنظم ورشة عمل حول التداول الآمن للألبان

الخميس 04/مارس/2021 - 07:13 م
الدكتور ممتاز شاهين
الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد،
عبدالناصرمحمد
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انتهت اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمها معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة ممثلا في معمل طنطا بمركز الإرشاد الزراعي بقرية إبيار مركز كفر الزيات بمحافظه الغربية تحت عنوان "الحصول علي لبن صحي وأمن وطرق تداوله الصحيحة" بمشاركة خبراء صحة الألبان.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، إن ورشة العمل شارك فيها عدد من المربين وأصحاب المزارع والمرشدين الزراعيين والرائدات الريفيات بالقرية، موضحا أن ورشة العمل تناولت كيفيه الحصول على لبن صحي وامن بدأ من الاهتمام بصحه الحيوان ونظافته والتطهير المستمر وشرح المواصفات الصحية للألبان وكيفية نقل الألبان بطريقه صحيحة.

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