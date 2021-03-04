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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية العراقي: شعبنا يتطلع لزيارة البابا فرنسيس التاريخية

الخميس 04/مارس/2021 - 07:25 م
فؤاد حسين
فؤاد حسين
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الشعب العراقي بمكوناته المختلفة يتطلع لزيارة البابا فرنسيس، واصافا الزيارة بالتاريخية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية قوله إن زيارة البابا إلى العراق تعد الأولى بعد انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة سلام وتسامح ونبذ العنف.

وكشف فؤاد عن أن اللجنة المنظمة لزيارة البابا أكملت استعدادها بشكل كامل، وأن مئات الصحفيين الأجانب سيقومون بتغطية الزيارة بالإضافة إلى عشرات القنوات الإعلامية العراقية والعربية والأجنبية.

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