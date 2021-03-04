وزير الخارجية العراقي: شعبنا يتطلع لزيارة البابا فرنسيس التاريخية

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الشعب العراقي بمكوناته المختلفة يتطلع لزيارة البابا فرنسيس، واصافا الزيارة بالتاريخية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية قوله إن زيارة البابا إلى العراق تعد الأولى بعد انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة سلام وتسامح ونبذ العنف.وكشف فؤاد عن أن اللجنة المنظمة لزيارة البابا أكملت استعدادها بشكل كامل، وأن مئات الصحفيين الأجانب سيقومون بتغطية الزيارة بالإضافة إلى عشرات القنوات الإعلامية العراقية والعربية والأجنبية.