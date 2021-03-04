السيرك الهولندي الروسي ينظم عروضه في قنا الخميس

يقيم السيرك الهولندي الروسي، لأول مرة بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، عروضه المختلفة بترخيص من وزارة الثقافة، بالقرب من المقر القديم للمستشفى العام بنجع حمادي، الخميس المقبل ولمدة شهر.وقال محمد هاشم، مدرب أسود بالسيرك، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن عروض السيرك تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، وتستمر يوميًا من الخميس المقبل لمدة شهر على التوالي، بحيث سيتم إقامة حفلتين يوميًا صباحًا ومساءً باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والتباعد الإجتماعي، حيث سيكون الحضور بنسبة 25%.وأضاف هاشم في سياق تصريحاته، أن العروض سوف تشمل أسودا ومدربين من دول روسيا ومنغوليا وكولومبيا ومصريين ايضًا، وعروض البلياتشو والساحر، وفقرات الخيل، وثعابين الليكوندا، والألكروبات والسير على السلك والتوازن، لافتًا إلي أن أسعار حضور الحفلات والعروض التي ستبدأ بعد أيام قليلة، لم يتم تحديدها حتي الآن وستحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.