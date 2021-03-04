بخصومات تصل لـ35%.. انطلاق معرض «أهلا رمضان» 4 أبريل

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، انطلاق معرض "أهلًا رمضان" خلال الفترة من 4 لـ12 أبريل المقبل بمشاركة 164 شركة غذائية ستعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر في نفس المدة.وأشار المصيلحي، خلال اجتماعه مع أصحاب ومديري السلاسل التجارية والشركات الغذائية، إلى أنه تيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية بـ1252 فرعًا منها كليًا بالفروع أو جزئيًا عبر تخصيص ركن في كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية.وأكد وجود 15 سلعة غذائية تتنوع ما بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمرالدين والبلح والشاي واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتراوح من 15 لـ35 في المائة.وأشار إلى مشاركة 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة بنفس التخفيضات، بالإضافة للمنافذ المتنقلة ومنافذ "جمعيتي" الراغبة في المشاركة.وأضاف أنه سيتم توفير "شنط رمضان" بها 15 سلعة، ستشارك فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بآسعار تتراوح ما بين 75 جنيهًا لـ150 جنيهًا، بالإضافة إلى الكوبونات، أما بالنسبة للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانية سيتراوح سعرها ما بين 60 جنيهًا إلى 200 جنيه.وأشار المصلحي إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة والمحافظين والغرف التجارية بالمحافظات؛ لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الثلاث سيشمل التجهيز واختيار الأماكن أيضًا في المناطق الأكثر تكدسًا بالمواطنين لتقريب السلع إليه.وأكد المصيلحي، على المشاركين في المعرض، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.