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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرلمان اللبناني: زيارة البابا فرنسيس للعراق تدعم الأخوة الإنسانية

الخميس 04/مارس/2021 - 07:05 م
نبيه بري
نبيه بري
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أثنى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على الزيارة التي سيقوم بها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق، مؤكدا أن الزيارة تمثل رسالة محبة وسلام وترسخ قواعد التسامح والأخوة الإنسانية بين أبناء الرسالات السماوية.

وقال بري في بيان له اليوم: "زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق هي تأكيد على المؤكد بأن رسالتي المسيحية والإسلام من مشكاة واحدة، ومصدرهما واحد، ونورهما واحد، من الإله الواحد، وتدعوان إلى سبيل الله وخير الإنسان وخلاص الأوطان بالحكمة والاعتدال والموعظة الحسنة".

وأضاف: "بقدر ما تحمل هذه الزيارة من دلالات على أهمية ترسيخ الأخوة الإنسانية في هذه المرحلة الراهنة على قواعد المحبة والتسامح بين أبناء الرسالات السماوية، هي أيضا استكمال لما تم التأسيس عليه خلال لقاء البابا فرنسيس مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف".

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