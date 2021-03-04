الكويت: الدفاع المدني في انعقاد دائم لاحتمالیة فرض حظر لمواجهة كورونا

أعلن وزیر الداخلیة الكویتي الشیخ ثامر علي صباح السالم الصباح، الیوم الخمیس، أن لجنة الدفاع المدني في حالة انعقاد دائم لاحتمالیة فرض حظر لمواجهة انتشار فیروس كورونا، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطن هي الثروة الحقیقیة لدولة الكویت.جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الدفاع المدني الكويتية؛ للوقوف على الاستعداد والجاھزیة لاحتمالیة فرض الحظر الجزئي أو الكلي في ظل تزاید عدد حالات الإصابات بكورونا.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن وزیر الداخلیة استعرض مع أعضاء اللجنة الاستعدادات والإجراءات الاحترازیة المتخذة من جمیع جھات الدولة، داعیا إیاھا إلى التعاون والتنسیق مع وزارة الصحة لمواجھة خطر الإصابة بالفیروس.وشدد على أھمیة تكریس كل الإمكانیات البشریة والصحیة لمواجھة تزاید عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنین والمقیمین، كما شدد على أھمیة تفعیل الخطط التوعویة والإرشادیة لتوجيه المواطنین والمقیمین ودحض الشائعات وتفنید الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة، وذلك عبر المواقع الرسمیة للجھات الحكومیة.