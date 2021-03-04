رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: الدفاع المدني في انعقاد دائم لاحتمالیة فرض حظر لمواجهة كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:35 م
وزیر الداخلیة الكویتي
وزیر الداخلیة الكویتي الشیخ ثامر علي صباح السالم الصباح،
أ ش أ
طباعة
أعلن وزیر الداخلیة الكویتي الشیخ ثامر علي صباح السالم الصباح، الیوم الخمیس، أن لجنة الدفاع المدني في حالة انعقاد دائم لاحتمالیة فرض حظر لمواجهة انتشار فیروس كورونا، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطن هي الثروة الحقیقیة لدولة الكویت.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الدفاع المدني الكويتية؛ للوقوف على الاستعداد والجاھزیة لاحتمالیة فرض الحظر الجزئي أو الكلي في ظل تزاید عدد حالات الإصابات بكورونا.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن وزیر الداخلیة استعرض مع أعضاء اللجنة الاستعدادات والإجراءات الاحترازیة المتخذة من جمیع جھات الدولة، داعیا إیاھا إلى التعاون والتنسیق مع وزارة الصحة لمواجھة خطر الإصابة بالفیروس.

وشدد على أھمیة تكریس كل الإمكانیات البشریة والصحیة لمواجھة تزاید عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنین والمقیمین، كما شدد على أھمیة تفعیل الخطط التوعویة والإرشادیة لتوجيه المواطنین والمقیمین ودحض الشائعات وتفنید الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة، وذلك عبر المواقع الرسمیة للجھات الحكومیة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

الصور

image description

توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا فى أسوان (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاي زي

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم

الأحد.. جاليرى دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

متخصصون فى النشر: يجب إدراك التطور التكنولوجى فى الترويج للكتاب

الأحد.. «الشعر النسائي» على طاولة مركز إبداع الست وسيلة