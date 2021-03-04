محافظ البحر الأحمر يشهد تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أبناء البحر الأحمر في وحدة صحة الأحياء بمدينة الغردقة ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.وتابع المحافظ مراحل حصول المواطنين على اللقاح وخطوات المنظومة بالكامل بداية من التسجيل، داعيًا المواطنين بالمحافظة للتسجيل على الموقع الإلكترونى الذي أطلقته وزارة الصحة للحصول على التطعيم، لافتًا إلى توافر التطعيمات بكمية كافية بالوحدة الصحية، مشيرًا إلى أن تطعيم فيروس كورونا المستجد يتم بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى فى أيام الجمعة والإجازات الرسمية، بناءً علي توجيهات القيادة السياسية.وأشار المحافظ إلى أنه تم اليوم البدء بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (الأورام - ونقص المناعة - مرضى الفشل الكلوى - مرضى زراعة الكلى والكبد - القلب)، موضحًا أن التطعيم سيتم على جرعتين، أخذ الجرعة الأولي ثم تتبعها الجرعة الثانية التنسيقية بعد ٢١ يوم.وتفقد محافظ البحر الأحمر الوحدة الصحية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، موجهًا باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، ومنع التكدس، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم والتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم، مشددًا علي ضرورة التأكد من تدريب الصيادلة على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة.