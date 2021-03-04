رئيس الإمارات يبعث رسالة إلى رئيس أوزبكستان لتعزيز التعاون الثنائي

تسلم رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف رسالة خطية من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين.سلم الرسالة إلى الرئيس الأوزباكي، وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، خلال لقاء جمعهما اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.وأكد المزروعي - أثناء اللقاء - حرص الإمارات على تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات رغم ما يواجه العالم من تحديات فرضتها جائحة " كوفيد-19 "، مبديا استعداد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة طاقة الرياح في "نوائي" لتصل إلى 1500 ميجاوات.كما التقى المزروعي - خلال زيارته لأوزبكستان - نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان سردار عمر زاكوف، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.ووقعت (مصدر) - العام الماضي - اتفاقية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح تبلغ استطاعتها 500 ميجاوات.